В Индии заявили о позоре Зеленского

HT: опозоренный Зеленский уехал после отказа выступить в парламенте Румынии

Президента Украины Владимира Зеленского унизили, отказав ему в выступлении перед парламентом Румынии, он уехал из страны опозоренным. Такое мнение выразило индийское издание Hindustan Times (HT).

«Огромное унижение для Зеленского в стране НАТО», — заявили в видеосюжете.

Ранее правительство Румынии отменило заседание, на котором должен был выступить украинский президент. Позднее Зеленский сообщил, что и не планировал выступать перед парламентом.

В сюжете приводятся слова сенатора Дианы Шошоакэ, которая обвинила Владимира Зеленского в нацизме, добавив, что ему нечего делать в Румынии.

Ранее в Госдуме России заявили об «агонии» Зеленского из-за безразличия Запада. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, Киев предпримет любые шаги, лишь бы не уйти на второй план и не лишиться финансовой поддержки украинского конфликта извне.