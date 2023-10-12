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07:29, 12 октября 2023Интернет и СМИ

В Индии заявили о позоре Зеленского

HT: опозоренный Зеленский уехал после отказа выступить в парламенте Румынии

Фото:Daina le Lardic/EU 2023 / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского унизили, отказав ему в выступлении перед парламентом Румынии, он уехал из страны опозоренным. Такое мнение выразило индийское издание Hindustan Times (HT).

«Огромное унижение для Зеленского в стране НАТО», — заявили в видеосюжете.

Ранее правительство Румынии отменило заседание, на котором должен был выступить украинский президент. Позднее Зеленский сообщил, что и не планировал выступать перед парламентом.

В сюжете приводятся слова сенатора Дианы Шошоакэ, которая обвинила Владимира Зеленского в нацизме, добавив, что ему нечего делать в Румынии.

Ранее в Госдуме России заявили об «агонии» Зеленского из-за безразличия Запада. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, Киев предпримет любые шаги, лишь бы не уйти на второй план и не лишиться финансовой поддержки украинского конфликта извне.

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    Александра Синицына
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