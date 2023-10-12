В Госдуме заявили об «агонии» Зеленского из-за безразличия Запада

Слуцкий: Зеленский готов на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план

Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы избежать безразличия Запада и не лишиться источника финансирования украинского конфликта извне. Об этом заявил председатель партии ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Зеленский в агонии, он готов пойти на любые шаги, лишь бы не отойти на второй план для своих западных хозяев из-за ближневосточных событий и лишиться их спонсорства», — сказал Слуцкий. В том числе поэтому Киев сохраняет свои угрозы относительно террористической активности, добавил он.

По мнению Слуцкого, подтверждением намерений Зеленского является его незапланированный визит в штаб-квартиру НАТО, где президент Украины вероятнее всего просил «передать ему конфискованные западом российские активы» и заверял о наступлении финального этапа конфликта.

Лидер ЛДПР также посоветовал прислушаться к предупреждениям главы СВР Сергея Нарышкина о подготовке иностранными спецслужбами диверсий на объекты атомной энергетики РФ, поскольку обещания Зеленского, в частности, данные МАГАТЭ относительно Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ничего не стоят.

Ранее Слуцкий заявил, что Владимир Зеленский лгал во время выступления на Генассамблее ООН, чтобы оправдать собственный ядерный шантаж и обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС). Так Зеленский стремится убедить западные страны, что страна воюет за их стандарты демократии и европейские ценности, добавил он.