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16:47, 15 октября 2023Бывший СССР

Лавров прокомментировал слова румынского сенатора фразой «Зеленский достал»

Лавров заявил Ушакову и Пескову, что Зеленский всех достал

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова румынского сенатора Дианы Шошоакэ фразой «Зеленский достал». Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

На размещенных кадрах Лавров процитировал помощнику главы России Юрию Ушакову и пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову высказывание Шошоакэ с призывом не допустить выступления украинского президента в парламенте Румынии. «Он, конечно, всех достал», — высказался о Зеленском глава МИД России.

Ранее в октябре Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта. По мнению Лаврова, заявление украинского лидера стоит воспринимать «как признание безысходности».

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    Екатерина Ештокина
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