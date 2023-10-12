Лавров объяснил слова Зеленского о завершающей стадии конфликта

Лавров: слова Зеленского о завершающей стадии конфликта говорят о безысходности

Слова президента Украины Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта говорят о признании безысходности с его стороны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По мнению Лаврова, заявление украинского лидера стоит воспринимать «как признание безысходности».

Ранее Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта. По его словам, эта часть противостояния является самой сложной из всех, а у Украины много страхов.

Он также отмечал, что внимание Запада в настоящий момент сместилось в сторону конфликта в Израиле, а поэтому поддержка Киева может ослабнуть.