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16:23, 26 мая 2024Мир

Появились новые данные о состоянии премьера Словакии после покушения

Премьер Словакии Фицо пройдет контрольное медицинское обследование 27 мая
Начало событий в новости В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пройдет контрольное медицинское обследование 27 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление больницы, в которую был госпитализирован Фицо после покушения.

В заявлении сказано: «Сегодняшнее развитие состояния здоровья премьера отвечает прогнозам медицинского консилиума. Завтра будут продолжены контрольные обследования».

Ранее дирекция больницы отметила улучшение состояние здоровья политика. Фицо проходит лечение в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица.

Покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова во время выездного заседания правительства.

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      Анна Габай
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