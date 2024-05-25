В Словакии сообщили об улучшении состояния премьера Фицо

Врачи сообщили об улучшении состояния премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо через десять дней после покушения чувствует себя лучше. Об этом передает ТАСС со ссылкой на дирекцию больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где политик проходит лечение.

«Лечащие врачи подтвердили субъективное [ощущение Фицо] об улучшении здоровья», — говорится в сообщении.

Накануне врачи больницы рассказали о положительной динамике состояния здоровья премьер-министра, отметив умеренные улучшения.

Покушение на словацкого лидера произошло 15 мая в городе Гандлова во время выездного заседания правительства. Преступление совершил писатель Юрай Цинтула, недовольный политикой властей Словакии.