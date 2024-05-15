Политолог высказался о возможных мотивах стрелявшего в премьера Словакии

Политолог Жарихин: на Фицо могли напасть из-за его политических взглядов

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть совершено из-за его политической позиции, в том числе, по вопросу поддержки Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин. Вместе с тем, он подчеркнул, что мотивы могли быть любыми, строить гипотезы пока рано.

«Строить гипотезы через короткое время после нападения я бы не стал. Но, безусловно, ситуация в стране сложная, потому что достаточно полярные позиции наблюдаются у противостоящих сторон. Тут все возможно. Возможен вариант, что в Фицо стреляли из-за его политической позиции [в том числе, по Украине], но возможны и другие варианты. Я бы не стал говорить однозначно», — сказал политолог.

Он также заметил, что большинство граждан Словакии поддерживают действующего премьер-министра страны.

Ранее стало известно, что Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. По словам свидетелей, политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю. Нападавший задержан.