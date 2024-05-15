Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:46, 15 мая 2024Мир

Политолог высказался о возможных мотивах стрелявшего в премьера Словакии

Политолог Жарихин: на Фицо могли напасть из-за его политических взглядов
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть совершено из-за его политической позиции, в том числе, по вопросу поддержки Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Жарихин. Вместе с тем, он подчеркнул, что мотивы могли быть любыми, строить гипотезы пока рано.

«Строить гипотезы через короткое время после нападения я бы не стал. Но, безусловно, ситуация в стране сложная, потому что достаточно полярные позиции наблюдаются у противостоящих сторон. Тут все возможно. Возможен вариант, что в Фицо стреляли из-за его политической позиции [в том числе, по Украине], но возможны и другие варианты. Я бы не стал говорить однозначно», — сказал политолог.

Он также заметил, что большинство граждан Словакии поддерживают действующего премьер-министра страны.

Ранее стало известно, что Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. По словам свидетелей, политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю. Нападавший задержан.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Президент Сербии отреагировал на покушение на своего «большого друга» Фицо

      Женщина пересадила себе кал брата и стала страдать от его проблем

      В Липецке внедрили новую технологию переработки сырья

      ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской

      Зеленский прокомментировал нападение на премьера Словакии

      Обманутые пенсионеры пожаловались на 17 лет скитаний по съемным квартирам

      Табло рухнуло на шоссе в Подмосковье и перекрыло движение

      Врач объяснила появление боли в суставах при перемене погоды

      Акции крупнейших банков Грузии рухнули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше