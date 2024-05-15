Стала известна личность напавшего на премьера Словакии мужчины

Denník N: в премьер-министра Словакии Фицо стрелял 71-летний мужчина из Левице

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице. Личность нападавшего стала известна изданию Denník N.

По данным издания, мужчина выстрелил из короткоствольного ружья, которое находилось у него на законных основаниях.

Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.

Словацкое издание Plus jeden deň сообщило, что Фицо находится в тяжелом состоянии.