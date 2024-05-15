Стало известно о состоянии премьера Словакии после покушения

Премьер Словакии Фицо пребывает в тяжелом состоянии после покушения

Премьер-министр Словакии Фицо пребывает в тяжелом состоянии после того, как был ранен в живот в результате покушения. Об этом сообщает словацкое издание Plus jeden deň.

«Состояние Фицо очень тяжелое. В настоящее время он находится в вертолете, который доставляет его в больницу в Банской Быстрице», — утверждается в публикации.

Ранее стало известно, что Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило заседание кабинета министров Словакии.

Нападавший успел сделать четыре выстрела из неустановленного оружия. Пули попали в брюшную полость, грудь и руку премьер-министра.