Стало известно о месте ранения премьера Словакии в ходе покушения

TASR: премьер Фицо ранен в живот, ему оказывается медицинская помощь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в результате покушения был ранен в живот, ему оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает информационное агентство TASR.

Известно, что нападавший успел сделать четыре выстрела из неустановленного оружия, одна из пуль попала Фицо в брюшную полость. Премьер был госпитализирован на вертолете и доставлен в больницу в Братиславе.

Ранее стало известно, что Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. По словам свидетелей, политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю. Нападавший задержан.