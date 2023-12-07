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19:41, 7 декабря 2023Мир

Премьер Словакии призвал разговаривать с Россией

Премьер Словакии Фицо: необходимо перестать делать вид, что России не существует

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Необходимо разговаривать с Россией и перестать делать вид, что ее не существует, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его цитирует РИА Новости.

«Дамы и господа, я хочу открыто сказать, что отвергаю представление о том, что России не существует. Россия была, есть и будет», — сказал он.

По словам Фицо, на данный момент отношения России и Словакии «практически мертвы», а дипломаты обеих стран больше не проводят совместных встреч. «Я не думаю, что это правильно. Мы должны разговаривать. Если мы не будем разговаривать, тогда не будет продвижения», — добавил словацкий премьер.

Ранее Фицо в разговоре с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия и боеприпасов Вооруженным силам Украины.

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      Виктория Кондратьева
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