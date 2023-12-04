Премьер-министр Словакии Фицо исключил поставки оружия и боеприпасов Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия и боеприпасов ВСУ. Об этом Фицо сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, правительство Словакии не верит в военное решение украинского конфликта, так как оно «приводит лишь к ненужному кровопролитию без результата».

При этом Фицо подчеркнул, что Словакия готова помочь Украине в разминировании и поставить необходимое для этого оборудование. Также политик выразил готовность сотрудничать с Киевом в энергетической сфере и помогать гуманитарно.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» Герт Вилдерс высказался против поставок Нидерландами оружия Украине. По словам политика, он на стороне Украины в ее конфликте с Россией, но не считает, что Нидерланды должны предоставлять военную помощь Киеву.