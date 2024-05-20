Медики рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения

Состояние премьера Словакии Фицо после покушения улучшается

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков.

«После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует», — заявили в больнице города Банска-Бистрица, где после покушения находится глава словацкого правительства.

15 мая премьера Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.

18 мая Специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил в СИЗО напавшего на Фицо писателя Юрая Цинтулу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени по мотиву мести.