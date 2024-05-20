Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 20 мая 2024Мир

Медики рассказали о состоянии премьера Словакии после покушения

Состояние премьера Словакии Фицо после покушения улучшается

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков.

«После сегодняшнего консилиума состояние пациента стабильное. Клинически оно улучшается, он коммуницирует», — заявили в больнице города Банска-Бистрица, где после покушения находится глава словацкого правительства.

15 мая премьера Фицо ранили при стрельбе на месте выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. Злоумышленник выстрелил в него несколько раз, после чего политика госпитализировали.

18 мая Специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил в СИЗО напавшего на Фицо писателя Юрая Цинтулу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени по мотиву мести.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили французскими ракетами по пригороду Луганска. Горит жилой дом

      Медведев заявил о страхе Зеленского перед конкуренцией на выборах

      Суд арестовал изнасиловавшего 15-летнюю россиянку на юге Москвы

      Внешность Кейт Мосс на фото папарацци описали фразой «снова принимает наркотики»

      В Китае зафиксировали рекордный отток капитала

      В России оценили ситуацию с ценами на автозапчасти

      В «Правом секторе» раскритиковали назначение командующего ВСУ

      Медведев заявил об узурпации власти на Украине Зеленским

      Лавров сообщил о вызванном заявлением Путина и Си Цзиньпина резонансе

      В Крыму женщина-«ждун» ВСУ прокричала «смерть москалям» и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше