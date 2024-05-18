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17:31, 18 мая 2024Мир

Стрелявшего в премьера Словакии писателя отправили в СИЗО

SME: cтрелявшего в премьера Словакии Юрая Цинтулу отправили в СИЗО

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Писатель Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отправлен в СИЗО. Такое решение, по данным SME, принял Специальный уголовный суд в городе Пезинок.

Представитель прокуратуры в ходе заседания выразил обеспокоенность тем, что Цинтула может сбежать в том случае, если будет дожидаться результатов расследования на свободе. Кроме того, существуют опасения, что он может пойти на новые преступления. Судья согласился с этими аргументами, хотя и принимал решение четыре часа.

Вердикт не является окончательным, так как у Чинтулы, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени по мотиву мести, есть время для подачи жалобы. Если это произойдет, финальное решение будет принимать Верховный суд Словакии.

Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Злоумышленник выстрелил в Фицо несколько раз, политика госпитализировали и прооперировали. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк рассказал, что сейчас премьер находится в сознании.

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      Олег Давыдов
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