Раскрыто состояние перенесшего покушение премьера Словакии

Глава МО Словакии Калиняк: премьер Фицо находится в сознании

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, перенесший покушение, находится в сознании. Информацию о состоянии политика, которого прооперировали после ранения, раскрыл министр обороны (МО) страны Роберт Калиняк, его слова приводит РИА Новости.

Калиняк также отметил, что в ближайшие дни перевезти Фицо из Банска-Бистрицы в больницу в Братиславе не получится.

Глава Минздрава Словакии Зузана Долинкова, в свою очередь, добавила, что состояние премьер-министра стабилизировано, а сделанная накануне двухчасовая операция «внесла вклад к позитивному прогнозу развития».

Ранее подозреваемого в покушении на премьера Словакии Юрая Цинтулу доставили в суд города Пезинка, скоро ему предъявят обвинение. Заседание было решено проводить в закрытом режиме.

