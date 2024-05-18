Подозреваемого в покушении на премьера Словакии доставили в суд

SME: подозреваемого в покушении на премьера Фицо доставили в суд

Юрай Цинтула, подозреваемый в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо доставили в суд города Пезинка, скоро ему будет предъявлено обвинение. Об этом сообщает портал SME.

Заседание пройдет в закрытом режиме, в здание суда журналисты и общественность допущены не были. Известно, что судья должен принять решение о дальнейшем содержании Цинтулы под стражей.

Покушение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова, когда политик покинул здание, где проходило выездное заседание правительства страны. В результате Фицо госпитализировали в тяжелом состоянии, он был прооперирован и сейчас находится в отделении интенсивной терапии.