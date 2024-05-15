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16:03, 15 мая 2024Мир

США назвали условие для переговоров России и Украины

Блинкен: Украина начнет переговоры, если Россия проявит заинтересованность
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина может сесть за стол переговоров в том случае, если Россия проявит «заинтересованность» к урегулированию конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает ТАСС.

«Если президент России Владимир Путин проявит серьезную заинтересованность к проведению мирных переговоров, я уверен, Украина положительно ответит на эту инициативу», — отметил дипломат.

Блинкен добавил, что на данный момент Москва якобы «не готова к этому».

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Москва и Киев были близки к заключению перемирия, но в последний момент украинская сторона отказалась от подписания документа и вышла из переговорного процесса.

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      Дарья Устьянцева
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