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02:11, 5 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский договорился со Швейцарией о саммите по украинскому кризису

Зеленский заявил, что договорился со Швейцарией о саммите по украинскому кризису

Фото: Sergey Dolzhenko / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился со лидером Швейцарии Виолой Амхерд о проведении саммита по украинскому кризису. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RAI.

Он отметил, что Киев предложил свой мирный план, состоящий из 10 пунктов. В общей сложности по данному вопросу состоялось четыре встречи с участием представителей 80 стран. «Мы договорились с президентом Швейцарии, что первый мирный саммит пройдет в его стране», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что на саммите будет рассматриваться каждый пункт, чтобы прийти к финальному документу о «справедливом мире».

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина допускает участие представителей России во втором глобальном «саммите мира».

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