В офисе Зеленского допустили приглашение России на «саммит мира»

Ермак: Киев готов рассмотреть приглашение России на второй «саммит мира»

Украина допускает участие представителей России во втором глобальном «саммите мира». Об этом рассказал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «Европейская правда».

По его словам, Киев готов рассмотреть такую возможность, однако перед этим необходимо создать «общий план». «Мы готовы слышать всех. У нас за столом сидят не только наши партнеры из стран НАТО, ЕС, но и страны Глобального юга», — отметил он.

Ермак уточнил, что первый саммит на уровне лидеров пройдет без участия Россия. Затем, добавил он, состоятся встречи и конференции на разных уровнях, в ходе которых будет разработан план. Когда он будет готов, Украина может рассмотреть вопрос приглашения российских представителей, заключил руководитель офиса Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона заинтересована в участии Китая в «саммите мира». Он подчеркнул, что КНР «играет большую роль в мире».