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18:05, 23 мая 2024Мир

Орбан призвал к переговорам России и США для урегулирования конфликта на Украине

Орбан: для урегулирования конфликта на Украине переговоров с Киевом недостаточно
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Для урегулирования конфликта на Украине переговоров с Киевом недостаточно, так как необходимы параллельные переговоры между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности в Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Blikk.hu.

«Между Украиной и Россией должен быть какой-то контакт. Но где-то за этим будут проходить еще и настоящие переговоры между Россией и Америкой, которые, кстати, касаются не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности и вполне могут определить наши следующие 20-30 лет», — рассказал глава правительства.

Орбан подчеркнул, что подобный параллельный формат переговоров необходим, так как Украину поддерживают страны Запада. По его словам, нынешняя ситуация по сути является прокси-конфликтом России с НАТО.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что венгерские власти исходят из того факта, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны держать оборону в зоне специальной военной операции (СВО). Он также подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в экстрадиции украинских граждан.

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      Максим Габриелян
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