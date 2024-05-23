Власти Венгрии назвали Украину неспособной держать оборону

Глава канцелярии премьера Венгрии Гуйяш: Украина неспособна держать оборону

Венгерские власти исходят из того факта, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны держать оборону в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает портал About Hungary.

«Ситуация становится все более сложной по разным причинам», — приводит портал слова политика. Он также добавил, что вследствие тяжелой ситуации на фронте Киев начал новую волну мобилизации.

Гуйяш подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в экстрадиции украинских граждан. При этом он указал, что Будапешт особенно волнуют перспективы мобилизации этнических венгров, проживающих на украинской части Закарпатья.

Политик также раскритиковал инициативы ряда политиков Европейского союза (ЕС) восстановить всеобщую воинскую службу. Подобные идеи Гуйяш назвал безответственными.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отправка западного военного контингента в зону конфликта на Украине приведет к мировой войне. Дипломат подчеркнул, что Будапешт «устал от попыток Запада втянуть в конфликт всю Европу и даже весь мир».