Глава МИД Венгрии заявил о риске начала мировой войны из-за Запада

Сийярто: отправка Западом войск на Украину приведет к мировой войне

Отправка западного военного контингента в зону конфликта на Украине приведет к мировой войне. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции после переговоров в Аммане с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади, трансляция которой велась на телеканале M1.

«Одни европейские политики говорят о желании отправить своих солдат на Украину, в то время как другие фантазируют о возможности применения ядерного оружия. Любое из этих действий может привести к мировой войне. И расплачиваться за это будут те, кто находится вблизи военных действий», — сказал дипломат.

Он отметил усталость венгерских граждан от «постоянных и опасных заявлений», которые поступают от лидеров стран Европейского союза (ЕС) из-за продолжающегося конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что Будапешт «устал от попыток Запада втянуть в конфликт всю Европу и даже весь мир».

Ранее Сийярто заявил о провальной стратегии стран Запада поставить Россию на колени. Также он раскритиковал новый 14-й пакет санкций, который обсуждается Евросоюзом в данный момент.