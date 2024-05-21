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11:26, 21 мая 2024Мир

Глава МИД Венгрии заявил о провальной попытке Запада поставить Россию на колени

Глава МИД Венгрии Сийярто: стратегия Запада против России провалилась
СюжетНаселение России:

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard / Globallookpress.com

Стратегия стран Запада ослабить Россию провалилась. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления в японском Фонде мира Сасакавы, трансляция которого велась на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Стратегия стран Запада против России полностью провалилась, что соответствует мнению большинства населения в Европе (...) Когда более двух лет назад обсуждался вопрос санкций, я спросил об их цели. Мне ответили, что они нацелены поставить Россию на колени. Россия на коленях? Далеко нет», — сообщил дипломат.

Также он отметил, что сейчас Европейский союз (ЕС) обсуждает четырнадцатый пакет санкций против Москвы.

«У вас не получилось что-то сделать тринадцать раз, но вы пытаетесь сделать то же самое в четырнадцатый. Это немного не соответствует венгерской логике», — пошутил Сийярто, имея в виду, что подобные действия Евросоюза могут быть специфичными, так как именно в Венгрии придумали кубик Рубика.

15 мая Евросоюз предложил четырнадцатый по счету пакет санкций, в который планируется добавление нового формата ограничительных мер, имеющий глобальный характер. Меры заключаются в возможности введения санкций в отношении любого финансового учреждения в мире, которое помогает России получать товары или технологии двойного назначения для производства оружия. Речь идет о запрете любому лицу в Евросоюзе вести бизнес с таким финансовым институтом.

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      Дарья Устьянцева
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