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15:11, 15 мая 2024Экономика

Страны Евросоюза предложили новый формат санкций против России

Франция и Нидерланды предложили глобальный формат санкций за помощь России
СюжетСанкции против России:

Фото: IMAGO / Ardan FUESSMANN / Globallookpress.com

В очередной пакет санкций Евросоюза против России, 14-й по счету, обсуждение которого продолжается, могут добавить новый формат ограничительных мер, имеющий глобальный характер. Соответствующее предложение внесли Франция и Нидерланды, сообщает Reuters.

Оно заключается в возможности введения санкций в отношении любого финансового учреждения в мире, которое помогает России получать товары или технологии двойного назначения для производства оружия. Идею должны обсудить сегодня, 15 мая.

Речь идет о запрете любому лицу в Евросоюзе вести бизнес с таким финансовым институтом. По мнению авторов идеи, она станет дополнительным аргументом для организаций из Азии или Ближнего Востока, чтобы отказаться от сделок с Россией. При этом Еврокомиссия может координировать такие действия с США, что сделает инструмент даже более мощным.

Против подобного предложения, отмечает агентство, могут выступить Венгрия, занимающая наиболее пророссийскую позицию в ЕС, и Германия, которая имеет тесные деловые связи с Китаем. Предлагаемые санкции могут осложнить торговлю с КНР, так как китайские банки задействованы в торговле с российскими компаниями.

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Также в рамках 14-го пакета обсуждаются санкции против российской замены SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), запрет на импорт гелия из России, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и редкоземельных элементов, запрет на доступ в порты 11 судов. Серьезным шагом может стать запрет на обслуживание поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Согласование нового пакета ожидается к июлю.

В конце прошлого года США начали угрожать санкциями финансовым организациям из третьих стран, которые обслуживают операции с подсанкционными лицами из России или задействованы в поставках в страну товаров военного или двойного назначения. На этом фоне расчеты российских импортеров и экспортеров с иностранными партнерами существенно осложнились. Сильнее всего проблема проявляется в отношениях с Турцией.

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      Платон Щукин
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