Одна страна пригрозила заблокировать 14-й пакет санкций ЕС против России

Politico: Венгрия не поддержала идею ЕС ограничить импорт сжиженного газа из РФ

Власти Венгрии пригрозили заблокировать 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) в случае включения в него ограничительных мер в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов.

Представители венгерских властей считают, что любые ограничительные меры в отношении российского СПГ могут в конечном счете привести к росту цен на энергоносители в европейском регионе. Последнее, в свою очередь, может ударить по экономике Венгрии.

Как уточнили источники, в ходе переговоров послов стран ЕС представители венгерской делегации выразили настороженное отношение к предложению ограничить импорт СПГ в Европу из России. При этом на той встрече дипломаты из Венгрии не стали открыто протестовать против этой меры.

В то же время один из дипломатов заявил, что Будапешт заблокирует любые ограничения, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в ЕС. «Мы не поддерживаем какие-либо [меры], которые могут иметь негативное воздействие на газовый рынок ЕС», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о намерении властей ЕС запретить реэкспорт СПГ из России. При этом в Евросоюзе не собираются запрещать прямые закупки этого вида топлива из РФ для внутреннего использования. Главной целью подобной инициативы эксперты назвали «нанесение удара по цепочке поставок российского СПГ и получения Россией прибыли от этих проектов».