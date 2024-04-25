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23:56, 25 апреля 2024Экономика

В ЕС решили одновременно запретить и разрешить одну продукцию из России

Bloomberg: ЕС запретит реэкспорт СПГ из России, но сам продолжит закупать

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

ЕС намерен запретить реэкспорт СПГ из России, но сам разрешит дальнейшие закупки российского топливо для внутреннего использования. Об этом сообщает Bloomberg.

Запрет на реэкспорт планируется включить в новый, 14-й пакет санкций против Москвы. Целью нового пакета называется «нанесение удара по цепочке поставок российского СПГ и получения Россией прибыли от этих проектов».

Агентство пишет, что пока обсуждение новых санкций против России находится на начальной стадии, некоторые страны ЕС не уверены, что ограничения против СПГ действительно нужны.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что 14-й пакет санкций включит в себя удар по теневому танкерному флоту России. Как именно объединение намерено бороться с такими поставками российской нефти, он не уточнил.

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      Марина Совина
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