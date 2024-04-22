Евросоюз собрался ударить по теневому танкерному флоту России

Глава МИД Швеции Билльстрем анонсировал санкции ЕС против теневого флота России

Новый, 14-й по счету, пакет санкций Евросоюза против России включит в себя удар по теневому танкерному флоту России. Об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге заявил представитель Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает Reuters.

Как именно объединение намерено бороться с такими поставками российской нефти, он не уточнил. Также глава МИД Швеции анонсировал запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ), поставки которого в ЕС в отличие от нефти и угля не запрещены.

Под теневым флотом подразумеваются танкеры, которые официально не связаны с Россией, но работают под ее контролем. Они позволяют проводить поставки нефти и нефтепродуктов по ценам выше потолка, установленного западными странами.

Еще в феврале представители группы G7 отмечали, что ищут способы надавить на российский теневой флот, чтобы его суда либо исполняли требования потолка, либо попали под санкции. Ольга Димитреску, глава отдела по работе с потолком цен на нефть Управления по применению финансовых санкций Великобритании, отметила, что работа по выявлению и наказанию таких судов активизируется.

В последнем докладе Международного валютного фонда (МВФ) говорится, что пока эти усилия не позволяют добиться желаемого. В среднем российская нефть уходила на экспорт дороже 60 долларов за баррель.