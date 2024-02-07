Группа G7 придумала новый способ ударить по российской нефти

Представитель Британии в G7 заявил о подготовке мер против «теневого флота» РФ

Страны G7 намерены найти новый подход для ограничения доходов России от продажи нефти, для этого они собираются надавить на «теневой флот» танкеров, который собрала Россия и использует для перевозки сырья. Об этом заявил представитель правительства Великобритании в группе, передает Bloomberg.

Ольга Димитреску, глава отдела по работе с потолком цен на нефть Управления по применению финансовых санкций Великобритании, отметила, что авторы санкций добиваются возвращения перевозок нефти судами западных стран. Для этого ведется работа с правительствами всего мира по поводу морских и экологических рисков от использования устаревших судов, ограничивается продажа старых танкеров неизвестным владельцам, которые могут быть связаны с Россией.

По словам Димитреску, во втором квартале этого года G7 ужесточит правоприменительную практику и начнет активнее выявлять и наказывать субъектов, занимающихся обманом.

С конца прошлого года к таким действиям перешли США, что привело к резкому падению нефтегазовых доходов России. В декабре и январе они оказались ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Новые санкции и наказания конкретных операторов и танкеров увеличили дисконт основного российского экспортного сорта нефти Urals к эталонному сорту Brent до максимума за полгода.