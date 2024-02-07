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18:30, 7 февраля 2024Экономика

Группа G7 придумала новый способ ударить по российской нефти

Представитель Британии в G7 заявил о подготовке мер против «теневого флота» РФ

Фото: Angus Mordant / Reuters

Страны G7 намерены найти новый подход для ограничения доходов России от продажи нефти, для этого они собираются надавить на «теневой флот» танкеров, который собрала Россия и использует для перевозки сырья. Об этом заявил представитель правительства Великобритании в группе, передает Bloomberg.

Ольга Димитреску, глава отдела по работе с потолком цен на нефть Управления по применению финансовых санкций Великобритании, отметила, что авторы санкций добиваются возвращения перевозок нефти судами западных стран. Для этого ведется работа с правительствами всего мира по поводу морских и экологических рисков от использования устаревших судов, ограничивается продажа старых танкеров неизвестным владельцам, которые могут быть связаны с Россией.

По словам Димитреску, во втором квартале этого года G7 ужесточит правоприменительную практику и начнет активнее выявлять и наказывать субъектов, занимающихся обманом.

С конца прошлого года к таким действиям перешли США, что привело к резкому падению нефтегазовых доходов России. В декабре и январе они оказались ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Новые санкции и наказания конкретных операторов и танкеров увеличили дисконт основного российского экспортного сорта нефти Urals к эталонному сорту Brent до максимума за полгода.

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      Платон Щукин
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