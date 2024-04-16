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18:50, 16 апреля 2024Экономика

В МВФ заявили о продажах российской нефти выше потолка цен

МВФ: российская нефть продавалась выше потолка цен со второй половины 2023 года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Со второй половины 2023 года российская нефть продавалась на глобальном рынке в основном выше потолка цен, установленного странами «Большой семерки» (G7) на уровне в 60 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новый доклад Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

В отчете использовались статистические данные, собранные аналитиками консалтингового агентства Argus. В нем говорится, что ключевыми импортерами российского сырья стали покупатели из Китая и Индии. При этом уточняется, что они приобретали нефть из РФ в основном со значительными скидками — в районе 15-20 долларов за баррель.

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Эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки нефти из России вступило в силу 5 декабря 2022 года. С этой же даты G7, ЕС и Австралия ввели предельно допустимые цены на импортируемое морским путем сырье из РФ для подчиненных им судов и территорий. Позже эту меру одобрили власти Норвегии.

В свою очередь, с 5 февраля 2023-го аналогичные ограничения стали действовать на поставки российских нефтепродуктов. Полоток цен был установлен на уровнях в 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории. В ответ на это вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские экспортеры не будут поставлять сырье в страны, власти которых поддержали вышеперечисленные ограничения.

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      Анатолий Акулов
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