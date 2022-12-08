Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

Норвегия ввела потолок цен на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

«Норвегия выступает вместе с ЕС и другими сторонниками в том, что касается санкций в отношении России», — заявила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт.

Она добавила, что целью введения потолка является «снижение доходов России от продажи сырой нефти в третьи страны». Ранее, 5 декабря, ЕС запретил импорт российской нефти по морю и ввел потолок цен на сырье на уровне 60 долларов за баррель.

Россия предупредила, что собирается принять ответные меры. По словам вице-премьера Александра Новака, рассматривается введение механизмов, которые бы запретили применение лимита цен.

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», — сообщил он. Между тем Банк России назвал потолок цен на нефть угрозой для экономической активности.