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19:57, 8 декабря 2022Экономика

Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвегия ввела потолок цен на российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

«Норвегия выступает вместе с ЕС и другими сторонниками в том, что касается санкций в отношении России», — заявила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт.

Она добавила, что целью введения потолка является «снижение доходов России от продажи сырой нефти в третьи страны». Ранее, 5 декабря, ЕС запретил импорт российской нефти по морю и ввел потолок цен на сырье на уровне 60 долларов за баррель.

Brent от TradingView

Россия предупредила, что собирается принять ответные меры. По словам вице-премьера Александра Новака, рассматривается введение механизмов, которые бы запретили применение лимита цен.

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», — сообщил он. Между тем Банк России назвал потолок цен на нефть угрозой для экономической активности.

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Платон Щукин
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