В Центробанке назвали потолок цен на нефть угрозой для экономической активности

В ЦБ назвали санкции Запада против российской нефти угрозой для экономической активности

Потолок цен на российскую нефть, который с 5 декабря ввели страны G7, Австралия и страны Евросоюза, и запрет морских поставок нефти и нефтепродуктов в ЕС станут новым экономическим шоком для российской экономики и угрозой для экономической активности. Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды» от департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка России.

По мнению экспертов ЦБ, от характера действия различных ограничительных мер зависит уровень добычи, при этом не исключено, что Россия сама сократит объемы экспорта. В регуляторе отмечают, что мнение ДИП не является официальной позицией ЦБ, оно должно рассматриваться в качестве одной из экспертных оценок.

Также авторы документа подтверждают ранее высказанные предположения о характере восстановления в промышленности и влиянии на него технологических ограничений со стороны западных стран. По их мнению, санкции несут продолжительный эффект, они влияют на устойчивое снижение потенциала экономики, падение ее производительности и эффективности.

Надеяться на обратный инжиниринг (копирование и воспроизведение существующих технологий) и параллельный импорт инвестиционных товаров не стоит, предупреждают аналитики. Кроме того, импортозамещение без перспективы вывода продукции на внешние рынки не сможет поддержать потенциал роста ВВП даже в случае успеха. В ДИП констатировали краткосрочную стабилизацию экономики, но предупредили, что произошла она не за счет снижения рисков.

В настоящее время Россия готовится предпринять ответные меры по поводу введения потолка цен на нефть. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне объяснил, что конкретного решения пока нет, рассматриваются сразу несколько вариантов.