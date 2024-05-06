Bloomberg: в ЕС собрались ввести санкции против российского аналога SWIFT

Обсуждаемые Евросоюзом новые антироссийские санкции предполагают запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, а также запрет на доступ в порт примерно 11 кораблям, «подозреваемым в содействии военным усилиям России», со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники пишет Bloomberg.

Также в ЕС собрались запретить работать транспортным компаниям, хотя бы 25 процентов которых принадлежит российскому капиталу, а европейским экспортерам под угрозой наказания будет предложено усилить комплексную проверку своей торговой практики.

В публикации говорится, что предполагаемые ограничения будут включать запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ. Российский аналог SWIFT запустили в 2014 году. По состоянию на январь СПФС работала с 20 странами, включая банки из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана.

Система является каналом передачи электронных сообщений по финансовым операциям. На сайте Банка России отмечается, что СПФС гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами, а расчеты при этом осуществляются между кредитными организациями в рамках корреспондентских отношений.