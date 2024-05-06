Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:22, 6 мая 2024Экономика

В ЕС собрались ввести санкции против российского аналога SWIFT

Bloomberg: в ЕС собрались ввести санкции против российского аналога SWIFT

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Обсуждаемые Евросоюзом новые антироссийские санкции предполагают запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, а также запрет на доступ в порт примерно 11 кораблям, «подозреваемым в содействии военным усилиям России», со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники пишет Bloomberg.

Также в ЕС собрались запретить работать транспортным компаниям, хотя бы 25 процентов которых принадлежит российскому капиталу, а европейским экспортерам под угрозой наказания будет предложено усилить комплексную проверку своей торговой практики.

В публикации говорится, что предполагаемые ограничения будут включать запрет на использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ. Российский аналог SWIFT запустили в 2014 году. По состоянию на январь СПФС работала с 20 странами, включая банки из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана.

Система является каналом передачи электронных сообщений по финансовым операциям. На сайте Банка России отмечается, что СПФС гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами, а расчеты при этом осуществляются между кредитными организациями в рамках корреспондентских отношений.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Москва предупредила Лондон о военном ответе на удары британским оружием по России. Последствия назвали катастрофическими

      «Зенит» пропустил на 102-й минуте и упустил победу над «Факелом»

      Турист упал за борт круизного лайнера и бесследно исчез

      Девочка-богатырь из России установила мировой рекорд

      Си Цзиньпин призвал Францию помочь противостоять новой холодной войне

      Прокуратура потребовала компенсации пострадавшей от наезда самоката пенсионерке

      Обнаружены лечащие воспаление бактерии

      Подросток стриг газоны и стал миллионером

      Стало известно о взрыве в Херсоне

      В российском регионе заметили редких журавлей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше