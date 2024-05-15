Последствия запрета на перевалку российского СПГ в Европе оценили

«Ъ»: запрет на перевалку СПГ из России может затронуть контракты на 12 млн тонн

Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских портах может затронуть контракты на 12 миллионов тонн. Последствия ограничений оценили опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Запрет на реэкспорт российских энергоресурсов не позволит доставить грузы в рамках действующих контрактов. Новые ограничения со стороны Еврорсоюза могут затронуть до 11,8 миллиона тонн контрактных обязательств завода «Ямал СПГ» «Новатэка» и вынудить предприятие объявить форс-мажоры по большей части обязательств.

Завод, использующий для транспортировки 15 ледовых танкеров класса Arc7, которые перегружают СПГ в Европе на обычные танкеры, поставляет топливо в порты Монтуар-де-Бретань и Зебрюгге во Франции и Бельгии, откуда они перенаправляются на другие рынки. Согласно отчетам Kpler, в 2023 году в Зебрюгге с «Ямал СПГ» было перегружено 4,77 миллиона тонн, а в Монтуаре — 2,57 миллиона тонн.

Через бельгийский порт российский газ получают Китай (около 3 миллионов тонн), Германия (2,9 миллиона тонн), с французского — местная TotalEnergies (4 миллиона тонн). Если ограничения вступят в силу, «Новатэку» придется вести перевалку грузов в незамерзающих водах возле Мурманска. Транспортное плечо для танкеров сократится, однако это, скорее всего, потребует перезаключения долгосрочных контрактов.

Запрет на перевалку начнет работать, только если предложение будет ратифицировано всеми членами ЕC. Против инициативы может выступить Венгрия — как сообщает Politico, представители страны обещают блокировать любые ограничения, которые могут привести к росту цен на энергоресурсы.

Страны Евросоюза собираются ввести санкции против 11 судов, которые используются Россией в рамках 14-го пакета. Суда не смогут заходить в порты Евросоюза и пользоваться услугами европейских компаний. В рамках инициативы Брюссель хочет сократить доходы Москвы, снизив ее возможности обходить ограничение цен на экспорт нефти с помощью теневого флота и доставлять подсанкционные товары. Также под ограничения может попасть новый проект «Новатэка» на Камчатке по перевалке сжиженного природного газа (СПГ).