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10:05, 15 мая 2024Экономика

Последствия запрета на перевалку российского СПГ в Европе оценили

«Ъ»: запрет на перевалку СПГ из России может затронуть контракты на 12 млн тонн
СюжетСанкции против России:

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских портах может затронуть контракты на 12 миллионов тонн. Последствия ограничений оценили опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Запрет на реэкспорт российских энергоресурсов не позволит доставить грузы в рамках действующих контрактов. Новые ограничения со стороны Еврорсоюза могут затронуть до 11,8 миллиона тонн контрактных обязательств завода «Ямал СПГ» «Новатэка» и вынудить предприятие объявить форс-мажоры по большей части обязательств.

Завод, использующий для транспортировки 15 ледовых танкеров класса Arc7, которые перегружают СПГ в Европе на обычные танкеры, поставляет топливо в порты Монтуар-де-Бретань и Зебрюгге во Франции и Бельгии, откуда они перенаправляются на другие рынки. Согласно отчетам Kpler, в 2023 году в Зебрюгге с «Ямал СПГ» было перегружено 4,77 миллиона тонн, а в Монтуаре — 2,57 миллиона тонн.

Через бельгийский порт российский газ получают Китай (около 3 миллионов тонн), Германия (2,9 миллиона тонн), с французского — местная TotalEnergies (4 миллиона тонн). Если ограничения вступят в силу, «Новатэку» придется вести перевалку грузов в незамерзающих водах возле Мурманска. Транспортное плечо для танкеров сократится, однако это, скорее всего, потребует перезаключения долгосрочных контрактов.

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Запрет на перевалку начнет работать, только если предложение будет ратифицировано всеми членами ЕC. Против инициативы может выступить Венгрия — как сообщает Politico, представители страны обещают блокировать любые ограничения, которые могут привести к росту цен на энергоресурсы.

Страны Евросоюза собираются ввести санкции против 11 судов, которые используются Россией в рамках 14-го пакета. Суда не смогут заходить в порты Евросоюза и пользоваться услугами европейских компаний. В рамках инициативы Брюссель хочет сократить доходы Москвы, снизив ее возможности обходить ограничение цен на экспорт нефти с помощью теневого флота и доставлять подсанкционные товары. Также под ограничения может попасть новый проект «Новатэка» на Камчатке по перевалке сжиженного природного газа (СПГ).

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