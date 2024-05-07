Евросоюз собрался ударить по новому газовому проекту России

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России

Страны Евросоюза собираются в рамках 14-го пакета ввести санкции против 11 судов, которые используются Россией. Об этом со ссылкой на подготовленный документ пишет Bloomberg.

В случае одобрения ограничительных мер все попавшие под них суда не смогут заходить в порты Евросоюза и пользоваться услугами европейских компаний. В рамках инициативы Брюссель хочет сократить доходы Москвы, снизив ее возможности обходить ограничение цен на экспорт нефти с помощью теневого флота и доставлять подсанкционные товары.

Как указано в материале, одной из целей удара может стать новый проект «Новатэка» на Камчатке, где должна происходить перевалка сжиженного природного газа (СПГ). Предполагается, что газохранилища должны были работать там.

Издание отмечает, что санкции затруднят работу судов, например, при получении топлива, но все же выглядят менее серьезными, чем те, что применяет Минфин США. Одновременно с ними ЕС намерен усилить давление на несколько СПГ-проектов в России и запретить перевалку российского СПГ в третьи страны.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт пообещал, что власти США продолжат вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, в том числе в газовой отрасли.