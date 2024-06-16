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16:26, 16 июня 2024Россия

ВСУ применили французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке Шебекино

При обстреле Шебекино ВСУ применили французскую авиабомбу AASM НAMMER

Фото: Killersurprise64 / Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке Шебекино. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что упомянутый боеприпас является высокоточным оружием всепогодного действия. Уточняется, что в результате обстрела и обрушения части жилого дома пять человек погибли, а шесть — постарадали. При этом четверо из них госпитализированы в местную больницу №2.

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Ранее в июне оценили вероятность восстановления обстрелянного дома в Шебекино.

Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек. Позднее губернатор Белгородской области заявил, что будет проведена экспертиза дома.

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      Екатерина Ештокина
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