При обстреле Шебекино ВСУ применили французскую авиабомбу AASM НAMMER

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке Шебекино. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Известно, что упомянутый боеприпас является высокоточным оружием всепогодного действия. Уточняется, что в результате обстрела и обрушения части жилого дома пять человек погибли, а шесть — постарадали. При этом четверо из них госпитализированы в местную больницу №2.

Ранее в июне оценили вероятность восстановления обстрелянного дома в Шебекино.

Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек. Позднее губернатор Белгородской области заявил, что будет проведена экспертиза дома.