Российских пилотов попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Москву пассажирского самолета попытались ослепить лазером

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Калининграда в Москву Boeing 737–800 в субботу, 15 июня, во время захода на посадку. После выполнения четвертого разворота экипаж доложил о попытке ослепления лазером зеленого цвета.

Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение продолжить выполнение рейса. Приземление в столичном аэропорту Внуково прошло благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на 16 часов. Инцидент произошел с пассажирами рейса авиакомпании Corendon Airlines из Казани в Анталью.