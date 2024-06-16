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16:19, 16 июня 2024Ценности

Возлюбленную Тимати раскритиковали в сети за одну деталь в откровенном образе

Фото: @halfbloodval

Возлюбленную российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентину Иванову раскритиковали в сети за одну деталь в откровенном образе в видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель разместила ролик, в котором предстала в черном боди с глубоким декольте, декорированном фурнитурой серебряного цвета. При этом она отказалась от нижнего белья, частично демонстрируя обнаженную грудь. Вдобавок она надела длинный белый парик.

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Пользователи сети оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Вам не идет вообще этот цвет волос», «Ужасное качество парика», «Волосы отдельно, Валя отдельно», «Бабайка Валька или поседевшая русалочка?» — написали они.

Ранее в июне возлюбленную Тимати раскритиковали в сети за видео в папахе. Модель позировала в указанном меховом головном уборе и черном топе с глубоким вырезом. В то же время девушка накрасила губы вишневой помадой, подчеркнула глаза черными стрелками и держала во рту сигарету.

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      Екатерина Ештокина
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