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16:42, 6 июня 2024Ценности

Возлюбленную Тимати раскритиковали в сети за видео в папахе

Возлюбленную Тимати Валентину Иванову раскритиковали в сети за видео в папахе

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленную российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентину Иванову раскритиковали в сети за видео в папахе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах модель позировала в указанном меховом головном уборе и черном топе с глубоким декольте, обнажавшим часть груди. В то же время девушка накрасила губы вишневой помадой, подчеркнула глаза черными стрелками и держала во рту сигарету.

Подписчики высказались о ролике в комментариях. «В папахе и с сигаретой... Как бы извиняться потом не пришлось», «Папаху носят настоящие мужчины Кавказа, а не бабы с сигаретой», «Такое обязательно было в папахе выкладывать?» — писали юзеры.

В феврале Иванова показала фанатам откровенное видео и также нарвалась на критику.

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      Карина Черных
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