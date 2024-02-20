Откровенное видео возлюбленной Тимати раскритиковали в сети

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала фанатам откровенное видео и нарвалась на критику. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах избранница артиста позировала в черном топе из сетчатой ткани, который обнажал ее спину и грудь без бюстгальтера. Также она примерила стринги и остроносые сапоги-чулки на высоких каблуках. При этом фигуру модели запечатлели с разных ракурсов, в том числе она позировала, демонстрируя обнаженные ягодицы.

Зрители оценили ролик в комментариях. «Для чего выставлять себя на обозрение в таком виде?», «Треш. Тимур одобряет такую порнографию?», «Почему сейчас голые женщины это модно, а не стыдно?», «Ощущение, что она в активном поиске», — заявили юзеры.

Ранее в феврале Валентина Иванова также снялась в откровенном образе, лежа на большой кровати на борту частного самолета.