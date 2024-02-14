Возлюбленная Тимати снялась топлес в самолете

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова поделилась новым откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото манекенщица снялась топлес, лежа на большой кровати на борту частного самолета. Звезда надела черные трусы-стринги и длинные белые носки. В качестве аксессуаров она выбрала золотую цепочку с подвеской. Помимо этого, Иванова распустила прямые короткие волосы.

«Дамы и господа, с вами говорит капитан корабля. Рады приветствовать вас на борту нашего самолета, выполняющего рейс по маршруту Москва — Влюбленно. Мы ожидаем небольшую турбулентность на пути к нашему пункту направления. Командир корабля желает вам приятного полета», — подписала она пост.

Ранее в феврале возлюбленная Тимати поделилась откровенным видео из душа. В нем модель продемонстрировала свой уход за телом. В начале ролика девушка предстала без одежды и нижнего белья.