Возлюбленная Тимати поделилась откровенным видео из душа

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова поделилась откровенным видео из душа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике модель продемонстрировала свой уход за телом. Так, в начале девушка предстала без одежды и нижнего белья, а после — надела кружевной бюстгальтер и трусы с полупрозрачными вставками. На протяжении всего ролика манекенщица наносила на кожу косметические средства и распределяла их по всему телу, поглаживая себя.

«Любимый ритуал после тренировки», — подписала она публикацию.

Ранее Валентина Иванова показала фигуру в откровенном образе. Тогда модель разместила серию снимков, на которых предстала в бикини телесного цвета. Купальный костюм состоял из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками.

