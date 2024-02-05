Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:23, 5 февраля 2024Ценности

Возлюбленная Тимати показала фигуру в бикини

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в бикини телесного цвета, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом последний частично обнажал ее грудь. Помимо этого, она надела укороченные джинсовые шорты, демонстрируя подтянутую фигуру с кубиками пресса.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Вдобавок Иванова распустила короткие волосы, дополнив образ серьгами и несколькими браслетами на запястьях. «Sweet 24», — подписала она пост, который набрал более 18 тысяч лайков.

В декабре 2023 года возлюбленная Тимати в бикини прокатилась на лошади. Свой образ Иванова дополнила широкополой соломенной шляпой и белой обувью.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский «Яндекс» продали почти за полтриллиона рублей. Реорганизацию компании обсуждали с начала СВО

      Организатор концертов Орбакайте высказался об их отмене

      Звезда «Улиц разбитых фонарей» пожаловалась на меркантильность мужчин

      Найденный в ЛНР тайник с оружием попал на видео

      В Кремле ответили на вопрос об интервью Путина Карлсону

      В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого ВСУ Ил-76

      В Кремле отреагировали на удар ВСУ по Лисичанску

      Польский наемник попал в плен и перешел на сторону России

      Пожилая женщина до крови покусала мужа из-за открытки от бывшей возлюбленной

      В российском городе пассажир поезда бросил на вокзале стаффордширского терьера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше