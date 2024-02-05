Возлюбленная Тимати показала фигуру в бикини

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в бикини телесного цвета, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом последний частично обнажал ее грудь. Помимо этого, она надела укороченные джинсовые шорты, демонстрируя подтянутую фигуру с кубиками пресса.

Вдобавок Иванова распустила короткие волосы, дополнив образ серьгами и несколькими браслетами на запястьях. «Sweet 24», — подписала она пост, который набрал более 18 тысяч лайков.

В декабре 2023 года возлюбленная Тимати в бикини прокатилась на лошади. Свой образ Иванова дополнила широкополой соломенной шляпой и белой обувью.