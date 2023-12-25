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09:46, 25 декабря 2023Ценности

Возлюбленная Тимати в бикини прокатилась на лошади

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова в откровенном наряде прокатилась на лошади. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах звезда предстала на фоне моря и песка сидя верхом на лошади. Она примерила бикини оранжевого цвета, состоящее из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело.

Свой образ Иванова дополнила широкополой соломенной шляпой и белой обувью. «Мое прекрасное утро. Была рада знакомству», — подписала она пост, который набрал более пяти тысяч лайков.

Ранее в декабре возлюбленная Тимати восхитила фанатов видео в купальнике. Валентина Иванова позировала перед камерой в черном откровенном наряде, оформленном глубоким декольте и множеством сияющих страз.

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      Екатерина Ештокина
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