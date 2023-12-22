Возлюбленная Тимати восхитила фанатов видео в купальнике

Возлюбленная российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала фигуру в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео модель позирует перед камерой в черном купальнике, оформленном глубоким декольте и множеством сияющих страз. В качестве аксессуаров она выбрала золотые часы, кольцо, браслет и серьги в виде цепей. Девушка уложила волосы в пучок и сделала нюдовый макияж.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Очень красивая девушка», «Сногсшибательная красота», «Шикарная», «Идеальная», «Фигура — огонь!», — высказывались они.

Ранее Иванова поделилась с подписчиками откровенными кадрами. Тогда девушка снялась без одежды в душевой кабине, повернувшись к камере спиной.