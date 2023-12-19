Возлюбленная Тимати снялась обнаженной в душе

Возлюбленная российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Валентина Иванова поделилась с подписчиками откровенными кадрами. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель снялась без одежды в душевой кабине, повернувшись к камере спиной. На протяжении всего видео девушка стояла под струей воды и мыла голову, не используя при этом шампунь.

Ранее Валентина Иванова раскрыла секреты своей красоты. Манекенщица рассказала, что намеренно приезжает в Санкт-Петербург, чтобы сделать перманентный макияж бровей. Помимо этого, она отметила, что прибегает к домашним бьюти-процедурам, а именно к маскам для лица и пилингу.