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10:45, 19 декабря 2023Ценности

Возлюбленная Тимати снялась обнаженной в душе

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Валентина Иванова поделилась с подписчиками откровенными кадрами. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель снялась без одежды в душевой кабине, повернувшись к камере спиной. На протяжении всего видео девушка стояла под струей воды и мыла голову, не используя при этом шампунь.

Ранее Валентина Иванова раскрыла секреты своей красоты. Манекенщица рассказала, что намеренно приезжает в Санкт-Петербург, чтобы сделать перманентный макияж бровей. Помимо этого, она отметила, что прибегает к домашним бьюти-процедурам, а именно к маскам для лица и пилингу.

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      Карина Черных
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