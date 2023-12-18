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15:22, 18 декабря 2023Ценности

Возлюбленная Тимати раскрыла секреты красоты

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова раскрыла секреты своей красоты. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах манекенщица показала лицо крупным планом, лежа на медицинской кушетке. По словам звезды, она намеренно приезжает в Санкт-Петербург, чтобы сделать перманентный макияж бровей. «У Виктории делаю брови и губки. Губки будем делать в следующем году ближе к лету», — рассказала она.

Помимо этого, избранница Тимати подчеркнула, что сделала в домашних условиях маску для лица, пилинг и нанесла сыворотку для сужения пор. «Я прям кайфую от результата», — заявила Иванова.

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Позже модель предстала в салоне красоты с мокрыми волосами. Она уточнила, что вернулась в Москву и приехала в заведение на лечение и стрижку волос.

«Бровки после перманентного макияжа яркие. Пока мажу специальным кремом, чтобы не образовывалась корочка. Они будут такими яркими пару дней. После этого корочка отпадет и будет очень красивый результат», — высказалась она.

Ранее в декабре возлюбленная Тимати показала фото в откровенном образе. Манекенщица опубликовала снимок, на котором предстала в черном облегающем платье, полностью оголявшем ее спину.

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      Екатерина Ештокина
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