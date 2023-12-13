Возлюбленная Тимати показала фото в откровенном образе

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала новое фото в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица опубликовала снимок, на котором предстала в черном облегающем платье длины мини с глубоким декольте и капюшоном. Платье полностью оголяло ее спину. На фото видно, что звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя частично обнаженную грудь.

Ивановой сделали укладку, завив волосы в локоны, а также макияж с графическими стрелками на глазах. В качестве аксессуара она выбрала массивный браслет.

Ранее в декабре возлюбленная Тимати снялась в колготках и с голой грудью. Подписчики оценили съемку манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом.