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09:44, 11 декабря 2023Ценности

Возлюбленная Тимати снялась в колготках и с голой грудью

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась видео, на котором она позирует перед камерой в кружевных колготках белого цвета, прикрыв руками и коленями голую грудь. При этом визажисты нанесли на ее губы красную помаду, а стилисты, в свою очередь, сделали ей укладку с эффектом мокрых прядей.

Подписчики оценили съемку манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Очень эстетично», «Шикарная», «Красотка», «Роскошная Валентина», «Огонь!» — высказывались они.

Ранее Валентина Иванова снялась в откровенном наряде, и ее заподозрили в беременности. Манекенщица предстала перед камерой в облегающем черном платье, которое обнажало ее живот и часть груди. Также она надела массивные серебристые часы и накрасила губы нюдовой помадой.

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      Карина Черных
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