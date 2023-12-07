Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:22, 7 декабря 2023Ценности

Возлюбленную Тимати заподозрили в беременности из-за видео в откровенном платье

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном наряде, и ее заподозрили в беременности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица предстала перед камерой в облегающем черном платье, которое обнажало ее живот и часть груди. Также она надела массивные серебристые часы и накрасила губы нюдовой помадой.

В свою очередь, пользователи сети в комментариях стали размышлять над особенностью внешнего вида девушки. «Мне одной кажется, что она тут беременная?», «Беременна!», «Зачем они беременеют от него, когда он еще не женился?», «Какая красивая беременяшка», — отметили юзеры.

В ноябре Тимати Валентина Иванова рассказала о травле в школе из-за внешности. По словам модели, окружающие придумывали ей обидные прозвища.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Два дня она была сама не своя» Что известно о первой в истории России девочке, устроившей расстрел в школе

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      Российским вкладчикам объяснили опасность оставлять деньги в банке

      Живущий в США российский комик пожаловался на местную колбасу

      Дизайнер назвал россиянам самую модную зимнюю обувь

      Госдума приняла закон о сдаче экзамена для получения охотничьего билета

      В Кремле оценили возможность национализации «Балтики»

      Оценена роль прямого вмешательства США в ситуацию на Украине

      Антарктический ледник прошел точку невозврата

      В ФСБ раскрыли детали о подготовке терактов на БАМе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости