Возлюбленную Тимати заподозрили в беременности из-за видео в откровенном платье

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном наряде, и ее заподозрили в беременности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица предстала перед камерой в облегающем черном платье, которое обнажало ее живот и часть груди. Также она надела массивные серебристые часы и накрасила губы нюдовой помадой.

В свою очередь, пользователи сети в комментариях стали размышлять над особенностью внешнего вида девушки. «Мне одной кажется, что она тут беременная?», «Беременна!», «Зачем они беременеют от него, когда он еще не женился?», «Какая красивая беременяшка», — отметили юзеры.

В ноябре Тимати Валентина Иванова рассказала о травле в школе из-за внешности. По словам модели, окружающие придумывали ей обидные прозвища.