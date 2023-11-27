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13:18, 27 ноября 2023Ценности

Возлюбленная Тимати рассказала о травле в школе из-за внешности

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова рассказала о травле в школе из-за внешности. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам модели, окружающие придумывали ей обидные прозвища.
«Да, буллинга было много. Губошлепка, ушастая, чунга-чанга, шпала...» — рассказала девушка. По этой причине она покрывала губы тональным кремом, чтобы они казались меньше, добавила она.

Автор поста поблагодарила свою мать за переданные ей гены и призвала подписчиков не придавать значения критике внешнего вида. «Если вас дразнят в школе, университете, на работе за что-то — за губы, рост, зубы, глаза, волосы, уши, ноги — не обращайте внимания! Сделайте ваш недостаток вашим любимым достоинством», — обратилась Иванова к пользователям сети.

Ранее в ноябре Валентина Иванова показала фигуру после набора веса во время отдыха на Мальдивах. На размещенных кадрах блогерша позировала в черном кроп-топе, демонстрируя обнаженный живот.

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      Карина Черных
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